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В преддверии Нового года в Иркутской области проведут профилактическую операцию «Ель»

Рейды проведут совместно с МВД, сообщают в областной администрации.

По всем выявленным фактам незаконной заготовки будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством. Итоги профилактической операции подведут 15 января.  

Министерство лесного комплекса Иркутской области напоминает, что самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена законодательством и наказывается штрафом в соответствие со статьей 8.26 КоАП РФ: за самовольную заготовку гражданам грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Для должностных лиц – от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, будет рассчитан вред, причиненный лесному фонду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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