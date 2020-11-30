Предприятия Иркутской области деньги за ущерб природе будут перечислять муниципалитетам

Депутаты законодательного собрания Иркутской области на сессии приняли законопроект, в соответствии с которым с 2021 года платежи предприятий за негативное воздействие на окружающую среду будут в полном объеме поступать в муниципалитеты, сообщает ТАСС.

Эти деньги будут направлять на оздоровление населения. Сейчас в Иркутской области 40% платы предприятий за негативное воздействие на окружающую среду поступает в региональный бюджет, 60% – в муниципальные.

«В 2021 году благодаря этому изменению муниципалитеты смогут получить порядка 300 миллионов рублей дополнительного дохода», – пишет ТАСС.