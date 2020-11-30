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С начала года средний лимит по кредитным картам в Иркутской области составил 72,4 тыс. рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 10,5%, сообщают в НБКИ.

В России в октябре 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 67,2 тыс. руб., увеличившись на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре 2019 года - 62,8 тыс. руб.). Вместе с тем, по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель снизился на 1,5% (в сентябре 2020 г. - 68,3 тыс. руб.).  

В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитам по кредитным картам в октябре 2020 года составило 676 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов). 

В октябре 2020 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в:

  • Москве (95,6 тыс. руб.), 
  • Ханты-Мансийском АО (81,4 тыс. руб.), 
  • Московской области (79,6 тыс. руб.), 
  •  Приморском крае (77,6 тыс. руб.),
  • Хабаровском крае (77,0 тыс. руб.).  

При этом динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ носит разнонаправленный характер. Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в октябре 2020 по сравнению с октябрем 2019 года была зафиксирована в:

  • Республике Татарстан (+25,7%), 
  • Омской области (+22,4%), 
  • Удмуртской Республике (+19,8%),
  • Ставропольском крае (+16,9%),
  • Тюменской области (+16,8%).

Теми немногими регионами, в которых данный показатель снизился, оказались:

  • Москва (-8,3%),
  • Санкт-Петербург (-7,6%), 
  • Республика Крым (-4,8%),
  • Московская область (-2,5%),
  • Новосибирская область(-0,1%).  

«С помощью такого инструмента, как лимиты по кредитным картам,  банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом необходимо отметить, что в последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. А таким гражданам банки, как правило, стараются делегировать более существенные суммы кредитов». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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