С начала года средний лимит по кредитным картам в Иркутской области составил 72,4 тыс. рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 10,5%, сообщают в НБКИ.

В России в октябре 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 67,2 тыс. руб., увеличившись на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре 2019 года - 62,8 тыс. руб.). Вместе с тем, по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель снизился на 1,5% (в сентябре 2020 г. - 68,3 тыс. руб.).

В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитам по кредитным картам в октябре 2020 года составило 676 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В октябре 2020 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в:

Москве (95,6 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (81,4 тыс. руб.),

Московской области (79,6 тыс. руб.),

Приморском крае (77,6 тыс. руб.),

Хабаровском крае (77,0 тыс. руб.).

При этом динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ носит разнонаправленный характер. Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в октябре 2020 по сравнению с октябрем 2019 года была зафиксирована в:

Республике Татарстан (+25,7%),

Омской области (+22,4%),

Удмуртской Республике (+19,8%),

Ставропольском крае (+16,9%),

Тюменской области (+16,8%).

Теми немногими регионами, в которых данный показатель снизился, оказались:

Москва (-8,3%),

Санкт-Петербург (-7,6%),

Республика Крым (-4,8%),

Московская область (-2,5%),

Новосибирская область(-0,1%).

«С помощью такого инструмента, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом необходимо отметить, что в последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. А таким гражданам банки, как правило, стараются делегировать более существенные суммы кредитов».