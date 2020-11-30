Объем федеральных средств в бюджете Иркутской области увеличен почти в два раза

Приангарье дополнительно получит из федерального бюджета 20,9 млрд рублей целевых средств и три миллиарда рублей дотаций. Таким образом, общий объем межбюджетных трансфертов региону составит 48,8 млрд рублей, сообщают в областной администрации.

Игорь Кобзев впервые воспользовался своим законодательным правом, изменив во втором чтении основные параметры областного бюджета. Доходы утверждены в сумме 190,6 млрд рублей против изначально принятых 166,7 млрд, расходы – в объеме 204,6 млрд рублей, тогда как в проекте закона закладывалось 180,7 млрд рублей.

Более двух миллиардов рублей выделяется на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство. Около 1,3 млрд на организацию бесплатного горячего питания для школьников первых-четвертых классов. С 1 января следующего года финансирование этой статьи расходов будет полностью осуществляться за счет средств федерального бюджета.

На модернизацию первичного звена здравоохранения дополнительно выделяется 1,9 млрд рублей.

Средства будут направлены на оснащение поликлиник автомобилями для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников – до места нахождения пациентов, на капитальный ремонт лечебных учреждений, на приобретение современного медицинского оборудования.

На оснащение оборудованием школ, в которых обучаются дети-инвалиды, предусмотрено дополнительно 21,5 млн рублей. В следующем году наряду с программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в области будет продолжена реализация проекта «Сельский учитель». В рамках внесенных Губернатором поправок на это предусмотрено 41,8 млн рублей.

Дополнительно из федерального бюджета предусмотрены средства на развитие сельского хозяйства, это 235 миллионов рублей.

На восстановление территорий, пострадавших от наводнения 2019 года, федеральный центр дополнительно выделяет Иркутской области 3,3 млрд рублей.

Почти на 2,8 млрд рублей будут увеличены расходы по субвенции на образование. Это обеспечит своевременную выплату заработной платы учителям и воспитателям.

– Но хотел подчеркнуть, что в настоящее время бюджет Иркутской области столкнулся с беспрецедентным падением доходов. Поэтому от нас требуется рачительное отношение к расходной части областного бюджета и достижения большего эффекта при меньших финансовых ресурсах, – резюмировал Игорь Кобзев.

Сегодня областной бюджет на ближайшие три года принят сначала во втором чтении, затем – в третьем окончательном.