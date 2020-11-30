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Горку для массовых катаний залили в Саянске, но от празднования Нового года отказались

Власти города Саянска Иркутской области на официальном сайте сообщили, что 30 ноября завершилась заливка горки для массовых катаний, при этом от празднования Нового года территория отказалась.

Администрация в 2020 году решила ограничиться одной горкой для детей, чтобы сократить количество расположенных в одном месте людей.

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«В связи с ограничительными мерами по профилактике коронавируса практически все праздничные мероприятия переходят в режим онлайн. Сейчас творческий коллектив ДК «Юность» готовит детскую программу «Снеговик-почтовик и новогодняя почта», которая будет размещена в интернет-пространстве 25 декабря. Городская праздничная новогодняя программа выйдет 30 декабря», – отмечается в сообщении.

Также в начале декабря начнется установка праздничной елки и ледового городка, который будет посвящен Байкалу.

Напомним, некоторые города отказались даже от горок. Например, Ангарск. Такие меры введены из-за неблагоприятной эпидситуации в муниципалитете. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Горку для массовых катаний залили в Саянске, но от празднования Нового года отказались
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