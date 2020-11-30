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Иркутская нефтяная компания приглашает строительные компании к участию в тендерах 

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) 8 декабря проведет открытую презентацию для потенциальных подрядчиков на своем YouTube-канале, сообщают в компании.

Компания уже несколько лет реализует газовый проект, предполагающий создание значительного числа производственных и инфраструктурных объектов на территории Усть-Кутского района Иркутской области, включая строительство завода полимеров. ИНК также активно развивает месторождения и лицензионные участки в трех регионах – Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае.  

ИНК заинтересована в привлечении надежных партнеров для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Во время онлайн-презентации руководители и ведущие специалисты подразделений компании подробно расскажут о деятельности компании, принципах тендеров, видах приобретаемых компанией товаров, работ и услуг, а также - о том, как можно стать подрядчиком компании.  Вторая часть презентации будет посвящена юридическим и техническим вопросам, касающимся тендеров на выполнение строительно-монтажных работ по заказу ИНК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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