Следственный комитет официально заявил о задержании экс-главы минздрава Приангарья Ледяевой

СУ СК России по Иркутской области заявило на официальном сайте о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, а также о ее задержании.

Дело возбуждено по уголовной статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Сейчас по месту жительства экс-чиновницы проводятся обыски.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, её сын, а также другие люди по предварительному сговору «похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 миллионов рублей» при закупке масок и респираторов.

«На данный момент установлено, что Наталия Ледяева, используя своё служебное положение, обеспечила создание условий для заключения министерством здравоохранения Иркутской области указанного государственного контракта, осознавая, что её сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия», – сообщает СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании Ледяевой меры пресечения.