«Росгосстрах Жизнь» составила рейтинг самых доходных стратегий ИСЖ за 9 месяцев

Больше всего клиенты «Росгосстрах Жизнь» за январь-сентябрь 2020 года смогли заработать на классических рублевых стратегиях ИСЖ «Электромобили» и «Киберспорт», а также на ИСЖ с регулярными взносами со стратегией FedEx, сообщают в организации.

Доходность достигала 19,95% по итогам 9 месяцев.

1 место

Классическая стратегия ИСЖ «Электромобили» в рублях, рост стратегии с 1 января по 1 октября 2020 года составил 19,95%. Корзина включает в себя акции лидеров автомобильной отрасли, которые занимаются развитием электромобилей, в том числе BMW, Tesla и Toyota.

2 место

Классическая стратегия ИСЖ «Киберспорт» в рублях, рост стратегии за истекшие 9 месяцев составил 17,48%. В корзине этой стратегии -- производители игр, провайдеры онлайн-видео и набирающих популярность социальных игровых платформ, а также производители игровых консолей, в том числе Amazon, Activision Blizzard, Nvidia и Sony.

3 место

ИСЖ с регулярными взносами «Страйк» в рублях со стратегией FedEx, рост которой за январь-сентябрь составил 16,13%. Это инвестиции в акции Fedex, одной из крупнейших в мире логистических компаний с самым внушительным парком грузовых самолетов.