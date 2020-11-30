Власти РФ выделят еще 113 млн рублей на ликвидацию отходов «Усольехимпрома»

Правительство России намерено выделить еще 113 миллионов рублей на продолжение работ по ликвидации опасных отходов предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Средства, которые мы выделяем, в том числе пойдут на проведение исследований окружающей среды и медицинских осмотров специалистов, работающих в городе», – приводит издание слова премьер-министра.

В сообщении также отмечается, что для защиты местных жителей планируется построить новую систему водоснабжения и очистных сооружений.