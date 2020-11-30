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Игорь Кобзев прокомментировал задержание экс-главы минздрава Приангарья

Глава Иркутской области прокомментировал задержание бывшей главы министерства здравоохранения Приангарья Наталии Ледяевой. Запись с комментарием публикует SIA.RU.

«У нас нет неприкасаемых, если человек виноват, он должен отвечать по закону», – заявил Кобзев.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о задержании бывшего министрастра здравоохранения Иркутской области, а также о возбуждении в отношении нее уголовного дела из-за мошенничества при закупке масок и респираторов. Позже эту информацию подтвердило региональное управление СК.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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