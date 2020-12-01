Сбербанк предлагает перевести безналичные средства в цифровые рубли

Среди преимуществ введения цифрового рубля Банк России отмечает возможность автоматизации расчетов контроля целевого расходования средств, сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Цифровой рубль – это те же безналичные деньги, но учитываются они с помощью токенов, поясняется в презентации Попова: каждому рублю дан уникальный номер, что позволяет его отследить. Кроме того, рубль можно программировать, проводить платежи по условиям смарт контрактов.

В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.