В Киренском районе охотник три дня провел в тайге

Как установили полицейские, за сутки до этого 65-летний мужчина на снегоходе уехал на промысел на охотничьи угодья, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Через два дня на дежурство заступил капитан полиции Дмитрий Зверев, который занимается любительской охотой и хорошо знает местность в этом районе. Вместе с ним на служебном снегоходе «Тайга» отправился сотрудник изолятора временного содержания младший лейтенант полиции Денис Рыков.

В ходе поисков ночью, проверяя отдаленную объездную дорогу, они обнаружили мужчину, который жег костер у застрявшего снегохода.

Им оказался разыскиваемый охотник. Он пояснил полицейским, что в незнакомой местности спустился на «буране» с крутого распадка, заехать в гору не смог и увяз в снегу. Пешком до зимовья идти было далеко, а сотовая связь в этом районе не работает. Мужчина развел огонь и стал ждать помощи, периодически поднимаясь на сопки и пытаясь дозвониться до экстренных служб. С собой у охотника были теплые вещи и достаточное количество продуктов питания. Мужчина также пояснил, что в медицинской помощи не нуждается. Полицейские помогли ему вызволить застрявшую технику. Возвращаться в город мужчина отказался, планируя продолжить охоту, поэтому полицейские сопроводили его в зимовье.