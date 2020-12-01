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Кому доверяют клиенты ритейлеров и ресторанов быстрого питания

Исследовательский холдинг Ромир выделил ТОП-5 инфлюенсеров, которые чаще других пользуются доверием у покупателей Магнита, Пятерочки, Ленты, McDonalds, KFC и Burger King.

Ранг

Магнит

Пятерочка

Лента

McDonalds

KFC

Burger King

1

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

Сергей Шнуров

Максим Галкин

Максим Галкин

Иван Ургант

2

Александр Мясников

Александр Мясников

Леонид Якубович

Иван Ургант

Сергей Шнуров

Дмитрий Нагиев

3

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Ксения Бородина

Алла Пугачева

Елена Малышева

Алла Пугачева

4

Елена Малышева

Андрей Норкин

Леонид Рошаль

Сергей Шнуров

Леонид Якубович

Ксения Собчак

5

Леонид Рошаль

Леонид Рошаль

Ирина Хакамада

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Елена Малышева

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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