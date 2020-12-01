Кому доверяют клиенты ритейлеров и ресторанов быстрого питания

Исследовательский холдинг Ромир выделил ТОП-5 инфлюенсеров, которые чаще других пользуются доверием у покупателей Магнита, Пятерочки, Ленты, McDonalds, KFC и Burger King.
|
Ранг
|
Магнит
|
Пятерочка
|
Лента
|
McDonalds
|
KFC
|
Burger King
|
1
|
Дмитрий Нагиев
|
Дмитрий Нагиев
|
Сергей Шнуров
|
Максим Галкин
|
Максим Галкин
|
Иван Ургант
|
2
|
Александр Мясников
|
Александр Мясников
|
Леонид Якубович
|
Иван Ургант
|
Сергей Шнуров
|
Дмитрий Нагиев
|
3
|
Сергей Шнуров
|
Сергей Шнуров
|
Ксения Бородина
|
Алла Пугачева
|
Елена Малышева
|
Алла Пугачева
|
4
|
Елена Малышева
|
Андрей Норкин
|
Леонид Рошаль
|
Сергей Шнуров
|
Леонид Якубович
|
Ксения Собчак
|
5
|
Леонид Рошаль
|
Леонид Рошаль
|
Ирина Хакамада
|
Дмитрий Губерниев
|
Дмитрий Губерниев
|
Елена Малышева