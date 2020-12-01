СК опубликовал видео с задержанием экс-главы минздрава Иркутской области

Следственный комитет России на своем Youtube-канале опубликовал видео, которое демонстрирует задержание бывшей начальницы министерства здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой.

На кадрах запечатлен момент ареста, а также работа следователей в квартире подозреваемой.

Напомним, вчера ряд СМИ сообщили о задержании бывшего министрастра здравоохранения Иркутской области, а также о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Позже эту информацию подтвердило региональное управление СК.