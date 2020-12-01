За время пандемии доходы жителей Приангарья упали более чем на 5%

Доходы выросли в 61 регионе России, сообщают Известия со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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1 декабря 2020
Худшая динамика наблюдается в:
- Ямало-Ненецком автономном округе (-13,9%),
- Ненецком автономном округе (-11,3%),
- Ханты-Мансийском АО (-7,2%).
- Тыве (-6,9%),
- Томская области (-6,2%),
- Красноярском крае (-5,3%),
- Иркутской области (-5,2%),
- Магаданской области (-3,4%),
- Бурятии (-2,6%),
- Тюменской области (-2,5%).
«Рост числа получателей пособия в субъекте, как правило, сопутствовал и увеличению и среднедушевых доходов жителей. На десять регионов-лидеров по динамике доходов приходится 21% всех пособий по безработице в стране, при этом в каждом из этих субъектов их число в среднем в два раза превышает среднероссийский уровень», — говорится в исследовании.