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За время пандемии доходы жителей Приангарья упали более чем на 5%

Доходы выросли в 61 регионе России, сообщают Известия со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. 

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Худшая динамика наблюдается в:

  • Ямало-Ненецком автономном округе (-13,9%),
  • Ненецком автономном округе (-11,3%),
  • Ханты-Мансийском АО (-7,2%).
  • Тыве (-6,9%),
  • Томская области (-6,2%),
  • Красноярском крае (-5,3%),
  • Иркутской области (-5,2%),
  • Магаданской области (-3,4%),
  • Бурятии (-2,6%),
  • Тюменской области (-2,5%).

«Рост числа получателей пособия в субъекте, как правило, сопутствовал и увеличению и среднедушевых доходов жителей. На десять регионов-лидеров по динамике доходов приходится 21% всех пособий по безработице в стране, при этом в каждом из этих субъектов их число в среднем в два раза превышает среднероссийский уровень», — говорится в исследовании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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