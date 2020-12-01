Более 3500 молодых жителей Приангарья принимают участие в акциях взаимопомощи во время пандемии

С начала пандемии волонтеры выполнили более 14 тысячи заявок, поступивших от жителей области. Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике региона.

- Чтобы стать волонтером акции, нужно обратиться к специалистам по делам молодежи в местной администрации, - отметил министр по молодежной политике Егор Луковников.

В больницах, перепрофилированных под инфекционные отделения, волонтеры выполняют функции младшего и среднего медперсонала, оказывая значительную помощь врачам и сотрудникам этих организаций. Участники движения «Волонтеры-медики» работают в «красных зонах», где помещены больные коронавирусной инфекцией. С 9 ноября 98 добровольцев помогали в подготовке к сдаче в работу нового ковидного госпиталя в Шелехове.