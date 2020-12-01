Новости

Более 3500 молодых жителей Приангарья принимают участие в акциях взаимопомощи во время пандемии

Читайте также:

Братск после очередной вспышки COVID-19 попал в ТОП-3 по количеству заболевших в регионе
1 декабря 2020
За время пандемии доходы жителей Приангарья упали более чем на 5%
1 декабря 2020

С начала пандемии волонтеры выполнили более 14 тысячи заявок, поступивших от жителей области. Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике региона.  

- Чтобы стать волонтером акции, нужно обратиться к специалистам по делам молодежи в местной администрации, - отметил министр по молодежной политике Егор Луковников. 

В больницах, перепрофилированных под инфекционные отделения, волонтеры выполняют функции младшего и среднего медперсонала, оказывая значительную помощь врачам и сотрудникам этих организаций. Участники движения «Волонтеры-медики» работают в «красных зонах», где помещены больные коронавирусной инфекцией. С 9 ноября 98 добровольцев помогали в подготовке к сдаче в работу нового ковидного госпиталя в Шелехове.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2956)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании