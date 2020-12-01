Коммунальщики заплатят иркутянке 90 тысяч рублей за упавшую на голову льдину

Жительница Иркутска отсудила у работников управляющей компании «Бородино» 90 тысяч рублей – эти деньги ей заплатят за упавшую на голову льдину с крыши дома на улице Дальневосточной, сообщает пресс-служба Свердловского суда города.

Инцидент произошел в январе 2019 года. В результате ЧП иркутянка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ей наложили 15 швов. В течение месяца после случившегося женщина лечилась в больнице.

Позже через суд ей удалось добиться компенсации морального вреда. Свидетелем события был муж пострадавшей.