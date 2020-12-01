Выплаты по автокредитам ухудшились из-за второй волны коронавируса

В октябре россияне пропустили платежи по автокредитам на 638 млн руб. Это рекордный объем ранней просрочки с мая, сообщает РБК.

В октябре российские банки столкнулись с новым всплеском неплатежей по автокредитам. Заемщики остановили платежи по ссудам на 638 млн руб., и объем ранней просроченной задолженности (до 30 дней) вырос на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс».

Это вторая волна роста просрочки в сегменте автокредитования, говорится в совместном исследовании бюро и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое изучил РБК. Сопоставимый объем новых неплатежей — на 672,1 млн руб. — наблюдался в России в мае, после месяца самоизоляции, введенной в начале пандемии. Однако количество договоров, которые в октябре вышли в просрочку, пока гораздо меньше майских показателей — 28,7 тыс. против 37,6 тыс.

В октябре ранняя просрочка в других сегментах кредитования падала по сравнению с предыдущим месяцем: на 16,1% — по кредитным картам, на 7,2% — по ссудам наличными, на 8,5% — по ипотеке. Всего за месяц россияне перестали обслуживать обязательства на 5,9 млрд руб., что на 7,7% меньше сентябрьских значений.