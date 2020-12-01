Братск после очередной вспышки COVID-19 попал в ТОП-3 по количеству заболевших в регионе

Иркутска, Ангарск и Братск стали лидерами по суточному приросту больных коронавирусом в регионе. Карту распространения инфекции в регионе опубликовал 1 декабря региональный оперштаб. Стоит отметить, что город Братск после очередной вспышки инфекции вытеснил из тройки лидеров по общему количеству инфицированных Иркутский район и разместился на третей строчке.
Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 62 (всего 13 283),
- в Братске – 44 (всего 2 122),
- в Ангарске – 40 (всего 3 262),
- в Усть-Кутском районе – 25 (всего 1 941),
- в Эхирит-Булагарском районе – 23 (всего 917).
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1 декабря 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 283,
- Ангарск – 3 262,
- Братск – 2 122,
- Иркутский район – 2 078,
- Усть-Кутский район – 1 916.
За последние сутки в Приангарье заболело рекордное количество человек за вторую волну пандемии.