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Братск после очередной вспышки COVID-19 попал в ТОП-3 по количеству заболевших в регионе

Иркутска, Ангарск и Братск стали лидерами по суточному приросту больных коронавирусом в регионе. Карту распространения инфекции в регионе опубликовал 1 декабря региональный оперштаб. Стоит отметить, что город Братск после очередной вспышки инфекции вытеснил из тройки лидеров по общему количеству инфицированных Иркутский район и разместился на третей строчке.

Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 62 (всего 13 283),
  • в Братске – 44 (всего 2 122),
  • в Ангарске – 40 (всего 3 262),
  • в Усть-Кутском районе – 25 (всего 1 941),
  • в Эхирит-Булагарском районе – 23 (всего 917).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 283,
  2. Ангарск – 3 262,
  3. Братск – 2 122,
  4. Иркутский район – 2 078,
  5. Усть-Кутский район – 1 916.

За последние сутки в Приангарье  заболело рекордное количество человек за вторую волну пандемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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