Братск после очередной вспышки COVID-19 попал в ТОП-3 по количеству заболевших в регионе

Иркутска, Ангарск и Братск стали лидерами по суточному приросту больных коронавирусом в регионе. Карту распространения инфекции в регионе опубликовал 1 декабря региональный оперштаб. Стоит отметить, что город Братск после очередной вспышки инфекции вытеснил из тройки лидеров по общему количеству инфицированных Иркутский район и разместился на третей строчке.

Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 62 (всего 13 283),

в Братске – 44 (всего 2 122),

в Ангарске – 40 (всего 3 262),

в Усть-Кутском районе – 25 (всего 1 941),

в Эхирит-Булагарском районе – 23 (всего 917).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 283, Ангарск – 3 262, Братск – 2 122, Иркутский район – 2 078, Усть-Кутский район – 1 916.

За последние сутки в Приангарье заболело рекордное количество человек за вторую волну пандемии.