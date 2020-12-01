В Братской больнице №5 открылся современный медицинский центр

Учреждение создано по инициативе сибирского промышленника и мецената Олега Дерипаска и ориентировано на лечение пациентов с внебольничной пневмонией. Прием больных начнется в ближайшее время. Учреждение оснащено самым передовым высокотехнологичным оборудованием, сообщают в мэрии Братска.

Построен центр фактически с нуля и в рекордный срок — всего за полгода.

В медицинском центре имеется приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенные медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в том числе компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, экстренные стерилизационная и лаборатория.

Все койки оснащены кислородом, что позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения легких не переводить в реанимацию. В отделении реанимации и интенсивной терапии установлены аппараты искусственной вентиляции легких.

Профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.

Особое внимание уделено безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию осуществляется через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.

На открытие медцентра приехал Олег Дерипаска и министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

— Для нас это очень важный шаг, — сказал Олег Дерипаска. — Конечно, мы не могли остаться в стороне в такой ситуации. И надо понимать, что чуда не будет, пандемия не исчезнет со второй волной. Сейчас главная задача — освободить коечный фонд, собрать воедино все возможности оказания помощи пациенту, тому, кто попал в беду. По мере эксплуатации учреждения специалисты будут ставить следующие задачи. Желаю врачам, находящимся в эпицентре борьбы с коронавирусом, сил и здоровья. Мы сделали всё, чтобы вам было максимально комфортно работать!

Олег Дерипаска отметил, что медцентр — результат совместной работы областных и городских властей, подрядной организации. Пришлось оперативно решать вопросы, связанные с выделением земельного участка, инженерные задачи, проводить согласования проектных решений. Только благодаря заинтересованности всех, кто участвовал в этой работе, удалось в кратчайшие сроки сдать такой сложный объект в эксплуатацию, сказал предприниматель.