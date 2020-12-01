Байкальский банк Сбербанка покажет зимнюю коллекцию недвижимости от партнеров

5 декабря в Иркутске состоится традиционная ярмарка недвижимости. Около 20 компаний-застройщиков представят жителям Иркутской области актуальные предложения по новостройкам региона. Отличием выставки «Зимняя коллекция недвижимости от партнеров Сбербанка-2020» станет онлайн-формат мероприятия, сообщают в пресс-службе банка.

– Интерес к теме приобретения недвижимости в Иркутской области традиционно высок, наши ярмарки всегда собирают огромное количество посетителей. Именно поэтому мы решили не изменять своим традициям и, не смотря на ограничительные меры по проведению массовых мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, выставка все же состоится - благодаря современным онлайн-технологиям. Не выходя из дома или рабочего офиса, жители региона смогут узнать информацию обо всех новинках рынка недвижимости, – Татьяна Чувайлова, директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка Сбербанка.

Посетив ярмарку недвижимости с помощью платформы ZOOM, жители Иркутской области 5 декабря в период с 11.00 до 15.00 (ирк. время ) смогут:

увидеть презентацию объектов недвижимости от ведущих застройщиков региона;

подобрать и забронировать у застройщика желаемую квартиру;

получить консультацию специалистов Сбербанка по действующим кредитным программам;

оформить заявку на ипотеку в дистанционном формате;

Для участия в онлайн-выставке необходимо совершить ряд технических шагов: