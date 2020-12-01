Акция «Окно в сказку» стартовала в Иркутской области

Для участия нужно украсить окна своих домов, квартир, офисных помещений, сфотографировать и разместить в социальных сетях фото с хештегом #ОкноВСказку, сообщают в администрации области.

- Каждый человек с детства верит в новогоднюю сказку, волшебство, чудеса, исполнение желаний. Мы предлагаем всем сказочным персонажам страны федерального проекта Ростуризма «Сказочная Россия» и жителям региона поддержать нашу инициативу, - прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.