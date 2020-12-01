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Акция «Окно в сказку» стартовала в Иркутской области

Для участия нужно украсить окна своих домов, квартир, офисных помещений, сфотографировать и разместить в социальных сетях фото с хештегом #ОкноВСказку, сообщают в администрации области. 

- Каждый человек с детства верит в новогоднюю сказку, волшебство, чудеса, исполнение желаний. Мы предлагаем всем сказочным персонажам страны федерального проекта Ростуризма «Сказочная Россия» и жителям региона поддержать нашу инициативу, - прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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