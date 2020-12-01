Прокуратура начала проверку из-за появления маслянистых пятен на Ангаре в Иркутске

Росприроднадзор и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начали проверку из-за появления маслянистых пятен на реке Ангаре в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Наталью Рягузову.

«Росприроднадзор с утра выехал, пробы отбирает, смотрит, что произошло. Наши специалисты также подключились к выяснению причин загрязнения», – приводит издание слова собеседницы.

Проверка начата после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой видны загрязнения Ангары в районе Нижней набережной Иркутска.