Поскользнувшийся на ступеньках гипермаркета «Лента» иркутянин получит 100 тыс. рублей компенсации

Житель Иркутска, который поскользнулся и упал на замерзших ступеньках гипермаркета «Лента», получит 100 тысяч рублей компенсации от собственника здания – компании «Форрэд», сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале 2018 года на улице Франка-Каменецкого, в результате которого гражданин получил травму. Чтобы восстановиться после случившегося, мужчина купил костыли, сходил к врачу и по его рекомендации отправился на курорт.

Для возмещения затрат на лечение иркутянин обратился в суд, который удовлетворил его просьбу и поручил ответчику выплатить деньги пострадавшему в полном объеме.

Собственник здания на Франка-Каменецкого пытался оспорить постановление Кировского районного суда в областном суде, однако ему это сделать не удалось. Теперь он обязан выплатить иркутянину деньги.