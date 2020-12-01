Ростех поставит Почте России более 4800 автоматизированных почтовых станций на сумму 1,25 млрд рублей

Программное обеспечение станций позволяет отслеживать и управлять сетью постаматов в режиме реального времени, формировать архив данных, а также отображать информацию в мобильном приложении, сообщают в пресс-службе госкорпорации.

Комплект электроавтоматики каждой станции включает в себя блок управления, POS-терминал для оплаты, сенсорный экран, сканер штрих-кода и QR-кода, систему видеонаблюдения, электро-механические замки и устройства электропитания.

«Почта России, как одна из крупнейших компаний страны, готова обеспечивать спрос на качественную и конкурентоспособную отечественную продукцию. Мы уверены, что именно спрос и высочайшие требования к качеству поставляемой продукции являются наиболее действенным механизмом развития отрасли: научных, инженерных компетенций, заводских мощностей. Госкорпорация Ростех является ведущим производителем высокотехнологичных товаров и радиоэлектроники. Мы уверены, что партнерство с таким игроком позволит создать технологичный и массовый продукт, который поспособствует развитию Почты России на рынке услуг для отрасли электронной коммерции, лидером которого компания себя видит», - сообщили в пресс-службе Почты России.