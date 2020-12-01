Победителями программы «Земский учитель» стали 97 иркутян

Для участия в конкурсе отправили более 200 заявок. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Это учителя:

начальных классов (23 человека),

русского языка и литературы (16),

английского языка (17),

математики (12),

физической культуры (10),

истории и обществознания (8),

технологии (3),

биологии (3),

химии (2),

физики (1),

информатики (1),

музыки (1).

Они переехали из городов Иркутской области в сельскую местность. Участие в программе «Земский учитель» принимает 31 муниципальное образование.