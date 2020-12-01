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Победителями программы «Земский учитель» стали 97 иркутян

Для участия в конкурсе отправили более 200 заявок. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Это учителя:

  • начальных классов (23 человека),
  • русского языка и литературы (16),
  • английского языка (17),
  • математики (12),
  • физической культуры (10),
  • истории и обществознания (8),
  • технологии (3),
  • биологии (3),
  • химии (2),
  • физики (1),
  • информатики (1),
  • музыки (1).

Они переехали из городов Иркутской области в сельскую местность. Участие в программе «Земский учитель» принимает 31 муниципальное образование.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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