Победителями программы «Земский учитель» стали 97 иркутян

Для участия в конкурсе отправили более 200 заявок. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Это учителя:
- начальных классов (23 человека),
- русского языка и литературы (16),
- английского языка (17),
- математики (12),
- физической культуры (10),
- истории и обществознания (8),
- технологии (3),
- биологии (3),
- химии (2),
- физики (1),
- информатики (1),
- музыки (1).
Они переехали из городов Иркутской области в сельскую местность. Участие в программе «Земский учитель» принимает 31 муниципальное образование.