«Газпром» заплатит дивиденды, несмотря на убыток

Несмотря на чистый убыток, акционеры «Газпрома» могут рассчитывать на дивиденды.

И мы полагаем, что эта хорошая новость действительно является правдой. Напомним, что в прошлом году компания одобрила план по выплате акционерам 40% скорректированной чистой прибыли в 2020 году, а также 50% в 2021 и последующих годах.

За период с июля по октябрь чистый убыток «Газпрома» составил 251,3 млрд руб. ($3,29 млрд), что незначительно превысило средний прогноз аналитиков на уровне 247,8 млрд руб. Снижение курса рубля повлекло переоценку валютного долга компании и принесло убыток объемом 464,3 млрд руб. Чистый убыток «Газпрома» за первые девять месяцев года составил 218,4 млрд руб.

Однако дивидендная политика компании построена на скорректированной чистой прибыли. В октябре замглавы «Газпрома» Фамиль Садыгов сообщил, что у правления компании нет планов рекомендовать снижение дивидендов. Плюс спрос на российский газ восстанавливается. Средняя цена российского газа в Европе и других регионах мира за пределами бывшего СССР выросла в третьем квартале на 6,4% до $117,20 за тысячу кубометров. Объем поставок, за исключением стран Балтии, вырос на 21% до 56,2 млрд кубометров.

Для «Газпрома» уровень нулевой рентабельности продажи газа в Европе находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 — себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспорт по России, минимум $20 — транспорт до целевых рынков Европы. Итого свыше $74. Плюс надо добавить таможенную пошлину в 30%. Собрание акционеров «Газпрома» утвердило размер дивидендов по результатам деятельности в 2019 году в размере 15,24 руб. на одну акцию.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»