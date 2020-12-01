В финале конкурса проектов молодых ученых компании En+ Group приняли участие 138 студентов российских вузов

Компания En+ Group 1 декабря 2020 года подвела итоги конкурса студентов и молодых ученых «Лаборатория энергетики», сообщают в компании.

Всего в финале участвовали 138 студентов и молодых ученых из 30 команд российских вузов. Работы оценивало жюри в составе представителей En+ Group и руководителей профильных предприятий.

В Технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) были подведены итоги конкурса научно-инновационных проектов «Лаборатория энергетики», организованного En+ Group совместно с Корпоративным университетом «ЕвроСибЭнерго».

Конкурс является одной из многих образовательных программ En+ Group в Иркутской области, запущенных в свое время по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Главная цель конкурса – привлечение талантливой молодежи к решению актуальных научно-технических задач и поиску перспективных технологических идей, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом.

Студенты и аспиранты, обучающиеся инженерно-техническим или смежным специальностям, представили свои проекты улучшения энергетических предприятий. К участию в конкурсе были приглашены индивидуальные участники или группы исследователей до 5 человек в возрасте до 35 лет.

При оценке работ жюри, в состав которого вошли представители En+ Group и руководители профильных предприятий, уделяло внимание использованию подходов, методов и инструментов, ранее не применявшихся в аналогичных решениях, определяло значимость работы для компании и энергетической отрасли, учитывало соответствие работы современному уровню развития фундаментальной, прикладной науки и техники. Дополнительные баллы начислялись за практико-ориентированный характер предлагаемого проекта и наличие плана возможной реализации.

Победителем конкурса по результатам защиты проектов стала команда Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина» (г. Иваново) с темой «Исследование повреждений кабельных линий 6, 10 кВ с целью повышения надежности распределительных сетей в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», второе место у команды Иркутского национального исследовательского технического университета с темой «Разработка чат-бота для решения наиболее типовых заявок для обслуживающей компании», третье место у команды Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского» с темой «Генерация на основе возобновляемых источников энергии в населенных пунктах в районе озера Байкал».

Большая часть авторов в настоящее время учится в ИрНИТУ, работы также поступили от исследователей из Иркутского государственного университета, Иркутского государственного университета путей сообщения, Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского, Братского государственного университета, Нижегородского государственного технического университета, Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина, Высшей Школы Экономики.

Победителям вручили денежные призы на развитие и внедрение проекта, отличившимся участникам - поощрительные призы на приобретение цифровой техники.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group: «Компания уделяет большое внимание подготовке кадров для своих предприятий в регионах присутствия. Одно из серьезнейших направлений - «Лаборатория энергетики» – конкурс научно-инновационных проектов, который проводится En+ Group с 2018 года с целью вовлечения в сферу прикладных исследований студентов и аспирантов профильных направлений. Основные критерии оценки проектов - актуальность предлагаемого решения и возможность практической реализации разработки».