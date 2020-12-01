В Иркутске 1 декабря открылся фестиваль «Декабристские вечера»

В этом году он посвящён 50-летию Иркутского музея декабристов и 195-летию восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Самым крупным мероприятием фестиваля станет юбилейная выставка «Между прошлым и будущим. Иркутскому музею декабристов 50 лет».

Она откроется 4 декабря сразу в двух домах декабристов – Волконских и Трубецких. Там будет представлен большой массив документальных материалов, рассказывающих об истории создания и полувековой жизни Иркутского музея декабристов; наиболее ценные дары музею; мемориальные вещи декабристов, в том числе редко выставляемые. Также можно будет увидеть экспонаты, связанные с декабристами, из фондов Иркутского областного краеведческого музея. Посетители фестиваля познакомятся и с другими выставками: «Лев Толстой и "Декабристы"»; «225 лет Н.М. Муравьеву», а также «Альбом есть памятник души», которую учреждение проводит совместно с библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского.

В программу фестиваля включены две научно-практические конференции.

8 и 9 декабря пройдет международная научно-практическая конференция «Альбомная культура» (совместно с ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского). Участие в ней примут потомки декабристов, проживающие во Франции. 14 и 15 декабря состоится ежегодная научно-практическая конференция «Декабристские чтения памяти С.Ф. Коваля».

Иркутский музей декабристов представит новые издания.

11 декабря состоится презентация большого иллюстрированного альбома «Иркутский музей декабристов: страницы биографии. К 50-летию музея», рассказывающего об этапах становления музея от маленького отдела краеведческого музея до самостоятельного учреждения культуры, крупного исследовательского, издательского и выставочного центра региона. В альбоме представлены история и современная жизнь музея. 18 декабря пройдет презентация пятого выпуска вестника Иркутского музея декабристов «Декабристское кольцо» – сборника научных статей по декабристской тематике.

В завершение фестиваля 20 декабря состоится спектакль Домашнего театра Волконских «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе» по пьесе Н.И. Хмельницкого.

В сложной эпидемиологической ситуации все мероприятия фестиваля «Декабристские вечера» пройдут в онлайн-формате на интернет-ресурсах музея: