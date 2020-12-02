S7 Airlines увеличивает количество рейсов по маршрутам зимних путешествий

С начала декабря S7 Airlines будет чаще летать по направлениям природного и активного зимнего отдыха: на Кавказ, Алтай, Камчатку, Хибины, в Карелию и Шерегеш, сообщают в компании.

Для любителей горных лыж и сноубординга из Москвы в расписании появятся дополнительные рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Новокузнецк, Горно-Алтайск и Мурманск. Пассажирам из Новосибирска и Иркутска будет проще выбрать удобный перелет к трассам Красной поляны, Архыза и Домбая, из Владивостока – к склонам Камчатки. В декабре география полетов S7 Airlines расширится: трижды в неделю будут выполняться рейсы из Москвы в Кировск (аэропорт Хибины), до семи раз в неделю – в Петрозаводск.

Тарифы Standard и Plus из новой линейки включают бесплатный провоз горнолыжного оборудования. В дополнение к багажу каждый пассажир может провезти один комплект снаряжения – пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки и специальную одежду общей массой не более 23 кг для пассажиров экономического класса и 32 кг для тех, кто летит бизнес-классом.

Специально для тех, кто не представляет себе отдых без шума морских волн, S7 Airlines будет чаще летать в Крым и турецкую Анталью.