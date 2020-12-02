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Блокчейн предлагают обложить налогом

В Госдуму внесен законопроект о налоге на криптовалюту, сообщают на сайте ГД.

Документ вводит обязанность подавать декларацию, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

Также документом предусматривается ввод налоговой ответственности за неправомерное и несмоевременное непредставление или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты, содержащего недостоверные сведения.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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