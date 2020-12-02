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За прошедшие сутки в Бурятии умерли 8 человек с коронавирусом

На 2 декабря в республике суточный прирост составил 250 человека.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 2 декабря выявлено 250 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 19 675. 

Из 250 новых случаев COVID-19: 198 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 500 пациентов, наблюдается 10 123 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 14 714 (+380) человек.

За последние сутки в регионе 8 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончался 446 человек. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 909 коек, занято – 2 015, свободно – 894. Занятость коечного фонда составляет 69,3%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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