Расходы регионов профинансированы на 12,5 трлн рублей

Это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщают в пресс-службе Минфина.

Регионам не пришлось сокращать расходы во многом благодаря своевременной финансовой поддержке, предоставленной из федерального бюджета. На эти цели в этом году было заложено 300 млрд рублей, большая часть из которых уже доведена до субъектов.

В правительстве рассмотрят вопрос о распределении еще 10 млрд рублей.

«Текущее исполнение региональных бюджетов говорит о стабилизации темпов снижения доходов во втором полугодии относительно первого. На 23 ноября доходы регионов увеличились на 6% относительно аналогичного периода 2019 года, сокращение налоговых и неналоговых доходов при этом составило лишь 4% (на 1 июля снижение составило 7%, на 1 июня – 9%)», – сообщают в Минфине.

Для того чтобы у регионов не возникло проблем с утверждением своих бюджетов на следующий год, в проекте федерального бюджета 2021-2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции. Также в 2021 году для поддержки регионов дополнительно будет направлено 100 млрд рублей.