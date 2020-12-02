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18 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области

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Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области 2 декабря, согласно которым за день в регионе скончались 18 человек с инфекцией.

16 человек умерли непосредственно от вируса, 2 – от сопутствующих патологий. Всего с начала пандемии в Приангарье скончались более 1 тысячи человек с COVID-19.

В настоящее время на территории области зарегистрировано 32,9 тысячи случаев заболевания, за последние сутки болезнь обнаружилась у 271 человека, выздоровели – 245 людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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