Ангарчанка отдала 239 тысяч рублей мошенникам после 17 дней уговоров

Мошенники 17 дней уговаривали 68-летнюю пенсионерку из города Ангарска Иркутской области отдать им деньги, и в итоге она перевела им 239 тысяч рублей, сообщает пресс-служба местного отделения полиции.

Установлено, что в октябре аферисты под видом сотрудников банка сообщили женщине о блокировке счета и попросили снять с него деньги. Поначалу она им не верила, но после нескольких дней уговоров и постоянного психологического давления сдалась. Большую часть переведенных денег – 219 тысяч рублей – на якобы безопасный счет гражданка взяла в кредит.

Преступники просили пенсионерку никому не сообщать о переводах, однако спустя некоторое время она рассказала о случившемся соседке, а та – дочери ангарчанки.

По факту преступления проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.