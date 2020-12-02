ЦБ назвал трендом сезона обман желающих инвестировать россиян

Мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдо-криптовалюты, пирамиды или успешный бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"Самый заметный тренд этого года – активизация финансовых пирамид в интернете. Доля интернет-проектов и компаний, позиционирующих себя как зарубежные, составила за 9 месяцев этого года почти 46%. По сравнению с таким же периодом прошлого года, количество таких схем выросло на 10%. Такой тренд объясняется, прежде всего, ограничениями, связанными с пандемией", - указал регулятор.

По данным ЦБ, мошенники зачастую используют для рекламы своих предложений соцсети, а также могут маскироваться под онлайн-игры. "Почти 25% выявленных финансовых пирамид были ориентированы на инвестиции в псевдо-криптовалюты. Для заманивания потенциальных клиентов организаторы пирамид также предлагают вложения в якобы успешные или растущие бизнес-проекты, способные приносить большую доходность", - рассказали в ЦБ.