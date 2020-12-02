Бывшего транспортного прокурора Иркутска подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей

Бывший транспортный прокурор Иркутска Лев Чикичев подозревается в помощи с контрабандой леса в Китай на 10 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники.

«За свои услуги Лев Чикичев должен был получить 10 миллионов рублей, но ему успели передать только половину суммы. Сам он задержан», – пишет СМИ. Меру пресечения ему изберут в среду.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По информации издания, подозреваемый работал на посту иркутского транспортного прокурора с 2010 года и, отслужив 10 лет, собирался уйти на другую должность. При этом другой источник «Коммерсанта» заявил, что Чикичев уже покинул должность.