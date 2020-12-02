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Сбер может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19

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С предложением наделить структуру «Сбера» «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 министр здравоохранения Михаил Мурашко обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости».

Там также говорится, что Минздрав уже разработал проект распоряжения правительства о наделении компании статусом единого поставщика. В письме Мурашко просит Мишустина дать поручение Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) согласовать проект «в возможно короткие сроки».

Представитель Минфина подтвердил, что проект распоряжения правительства поступил в министерство на рассмотрение. Минфин уже направил в правительство свои замечания, добавил собеседник «Ведомостей», но не уточнил, какие именно. Представители Минпромторга и ФАС на запросы не ответили.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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