Дочь погибшей на железной дороге иркутянки отсудила у РЖД и страховщиков 500 тысяч рублей

РЖД и страховая компания «Игносстрах» заплатят женщине, у которой на железнодорожных путях погибла мать, почти 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

Электропоезд сбил иркутянку насмерть на станции Иркутск-Пассажирский в августе 2019 года, после происшествия ее дочь обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда и расходы на погребение. Ответчик же не планировал отдавать деньги, поскольку, по его мнению, сбитая поездом женщина была неосторожной и не соблюдала правила личной безопасности.

Допрошенные во время расследования сотрудники локомотивной бригады также сообщили, что увидели женщину на пешеходном переходе примерно за 200 метров до столкновения, посигналили ей, однако она не ушла с железной дороги, более того – продолжала стоять на месте и смотреть в сторону поезда, из-за чего аварии избежать не удалось.

При этом, согласно Гражданскому кодексу России, несмотря на отсутствие вины, в подобных ситуациях железнодорожники обязаны компенсировать моральный вред. Поскольку у компании заключен договор с «Ингосстрахом», часть расходов взяла на себя страховая компания.

По решению суда РЖД выплатили дочери погибшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, 44,8 тысячи рублей – на погребение. «Ингосстрах» заплатил 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 25 тысяч рублей на погребение.