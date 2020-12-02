В Иркутске состоялась премьера фильма про промышленника, банкира и коммерсанта «Русский Морган»

В 1914 году его состояние по сегодняшним меркам превышало 700 миллионов долларов, сообщают в «Кинокомпании Юрия Яшникова».

Николая Второва называли «русским Морганом» в честь гениального американского финансиста, но известен он был не только предпринимательским талантом, но и вкладом в другие сферы общественной жизни страны. Активно поддерживали развитие образования, науки и промышленности. Вложился в открытие университета в Иркутске, открыл первую биостанцию на Байкале. Один из немногих, кто поддерживал исследования для постройки ГЭС на сибирских реках.

Фильм создавался при поддержке Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, Иркутского областного отделения союза кинематографистов России, Губернского собрания общественности, Клуба «Байкальские стратегии» и Фонда президентских грантов.

Фильм можно посмотреть на канале YouTube «Кинокомпании Юрия Яшникова».