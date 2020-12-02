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Более 100 домов Иркутска остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Два социальных объекта и 109 жилых домов города остались без горячей воды из-за аварии, сообщается на странице администрации Иркутска в соцсети Facebook.

Речь об объектах, расположенных на следующих улицах:  Пролетарская, Рабочая, Сухэ-Батора, Некрасова, Желябова, Халтурина, Каландаришвили, Карла Маркса, Горького и на переулке Кооперативный.

Вода отключилась из-за повреждения участка подающего трубопровода на улице Пролетарской.

Устранить повреждение и восстановить отопление планируется до 21:00 по местному времени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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