68 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутске, согласно которой инфекцией за день заболели 68 человек.
Из 271 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 68 (всего 13 351),
- в Братске – 36 (всего 2 158),
- в Ангарске – 32 (всего 3 294),
- в Усть-Илимске – 22 (всего 1 581),
- в Иркутском районе – 20 (всего 2 123).
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2 декабря 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 351,
- Ангарск – 3 294,
- Братск – 2 158,
- Иркутский район – 2 123,
- Усть-Кутский район – 1 956.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 36,9 тысячи случаев заболевания.