68 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутске, согласно которой инфекцией за день заболели 68 человек.

Из 271 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 68 (всего 13 351),

в Братске – 36 (всего 2 158),

в Ангарске – 32 (всего 3 294),

в Усть-Илимске – 22 (всего 1 581),

в Иркутском районе – 20 (всего 2 123).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 351, Ангарск – 3 294, Братск – 2 158, Иркутский район – 2 123, Усть-Кутский район – 1 956.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 36,9 тысячи случаев заболевания.