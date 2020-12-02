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68 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутске, согласно которой инфекцией за день заболели 68 человек.

Из 271 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 68 (всего 13 351),
  • в Братске – 36 (всего 2 158),
  • в Ангарске – 32 (всего 3 294),
  • в Усть-Илимске – 22 (всего 1 581),
  • в Иркутском районе – 20 (всего 2 123).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 351,
  2. Ангарск – 3 294,
  3. Братск – 2 158,
  4. Иркутский район – 2 123,
  5. Усть-Кутский район – 1 956.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 36,9 тысячи случаев заболевания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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