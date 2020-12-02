Владимира Путина пригласили на запуск завода полимеров в Усть-Куте

Председатель совета директоров «Иркутской нефтяной компании» Николай Буйнов пригласил президента России Владимира Путина на запуск газохимического комплекса в городе Усть-Куте Иркутской области в 2024 году, сообщает РИА Новости.

«Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаем вас принять участие в запуске нашего газохимического комплекса в городе Усть-Куте в 2024 году. Мы будем благодарны, если вы это предложение примите», – сказал Буйнов.

Путин пообещал обсудить приглашение позже.

По информации издания, соглашение о строительстве крупнейшего в Восточной Сибири завода полимеров мощностью 650 тысяч тонн было подписано с японскими партнерами. Общий объем инвестиций оценивается в 200 миллиардов рублей.

В 2020 году северным морским путем и далее по реке Лена на завод планируется привезти оборудование.