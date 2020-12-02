Экс-главу минздрава Иркутской области Ледяеву арестовали на 2 месяца

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета России сообщила SIA.RU, что сегодня Октябрьский районный суд города Иркутска заключил под стражу бывшую главу министерства здравоохранения Приангарья Наталию Ледяеву на 2 месяца.

Такая мера пресечения избрана судом по ходатайству следствия.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщили о задержании бывшего министра здравоохранения Иркутской области, а также о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Позже эту информацию подтвердило региональное управление СК.