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Экс-главу минздрава Иркутской области Ледяеву арестовали на 2 месяца

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета России сообщила SIA.RU, что сегодня Октябрьский районный суд города Иркутска заключил под стражу бывшую главу министерства здравоохранения Приангарья Наталию Ледяеву на 2 месяца.

Такая мера пресечения избрана судом по ходатайству следствия.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщили о задержании бывшего министра здравоохранения Иркутской области, а также о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Позже эту информацию подтвердило региональное управление СК. 
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев прокомментировал инцидент. Позже СК опубликовал кадры задержания экс-главы министерства.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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