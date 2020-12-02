Частная инициатива лучше непонятных институтов развития

Правительство России приняло решение упразднить восемь институтов развития.

Среди них фонд «Сколково», «Роснано», корпорация МСП, и ряд других институтов развития, в том числе связанных с развитием отдельных регионов. Планируется, что эти институты будут переданы в управление корпорации ВЭБ.рф. В СМИ также сообщалось, что на базе ВЭБ.рф будет создан единый институт развития.

Чем будет полезна эта реформа простому человеку? Скорее всего, что ничем, так как «Роснано», «Сколково» и даже сама корпорация ВЭБ.рф существуют как отдельные институты уже очень давно, но широким слоям населения о них мало что известно, не говоря уже о каком-либо прикладном значении для простого россиянина. Правительство уже намеревается создать систему показателей эффективности работы этих институтов, но пока неясно, как и кто будет оценивать их эффективность и, опять же, что это даст простому человеку.

Конечно, такую систему критериев оценки эффективности разработать в принципе можно, например, рост доли доходов бюджета от экспорта высокотехнологичной продукции или, например, превышение доли отечественного софта или отечественных гаджетов на российском рынке над мировыми аналогами. Но вместо создания такой действительно эффективной системы показателей наши чиновники размышляют над тем, как бы наказать Google за ограничение на размещение на Youtube некоего контента государственных медиа-ресурсов (причём по достаточно надуманному поводу), а вот чем этот Youtube заменить – пока не придумали. И зачем нам тогда реформа институтов развития, как и сами институты, если они не могут предложить в области технологического развития чего-либо конкурентоспособного по сравнению с зарубежными аналогами?

На самом деле в области технологических достижений и инноваций Россия совсем не отсталая страна, мы в плане идей и даже в плане их развития совсем не хуже Запада. Вот, например, создали Telegram, и не переоценивая значимость этого продукта для мирового IT-рынка, важно отметить то, что Россия создала успешный конкурентоспособный продукт по сравнению с Twitter и особенно по сравнению с довольно громоздкой и рассчитанной на более возрастных людей соцсетью Facebook. Но к государственным институтам развития Telegram не имел никакого отношения, и даже, наоборот, эта соцсеть не в фаворе у властей, хотя многие чиновники и депутаты сами ею пользуются.

И государство не извлекло более важных уроков из этого примера, показывающего, как важно стимулировать или хотя бы не мешать частной инициативе, кроме того, что запреты легко обойти, а значит, препятствовать востребованному у людей продукту нет смысла. Значит, государству сегодня стоит не громоздить новые бюрократические институты, не приносящие реальной отдачи, а создавать больше условий для развития частной инициативы и частного бизнеса в IT-секторе.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»