Ельцин и Чубайс сделали не самый плохой выбор

Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, увеличилось с начала года на $486 млн и достигло $304,67 млрд.

В пересчете по текущему курсу два десятка миллиардеров владеют активами на 23,154 трлн руб. — сумму, эквивалентную 21,6% российского ВВП. Их суммарное состояние превышает размер федерального бюджета на 2021 год (21,52 трлн руб.) и общую сумму вкладов населения в банковской системе (21,724 трлн руб.).

Из 22 миллиардеров в индексе Bloomberg лишь шесть столкнулись с уменьшением своего богатства. Наибольшие потери понес совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, состояние которого рухнуло на $5,67 млрд. Первое место удерживает владелец «Норникеля» Владимир Потанин, оказавшийся в центре экологического скандала после разлива 20 тыс. тонн дизельного топлива в Арктике. С начала года Потанин стал беднее на $409 млн, его активы оцениваются в $27,6 млрд. Лидером по приросту богатства, согласно Bloomberg Billionaire Index, стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, семья которого владеет крупнейшей золотодобывающей компаний России «Полюс». Взлет цен на золото до исторических максимумов и ралли акций «Полюса» на МосБирже увеличили состояние Керимова на $4,29 млрд, до $9,36 млрд. Этого, впрочем, оказалось недостаточно, чтобы попасть в «клуб» 10 богатейших российских миллиардеров, «входной билет» в который в этом году стоит около $15 млрд.

Однако дьявол, как всегда, кроется в деталях. Насколько корректно сравнивать состояния олигархов с размером ВВП или федерального бюджета? Это примерно как сравнивать капитализацию с выручкой. Это величины разного порядка. ВВП или бюджет — это реальные деньги. А состояния олигархов — это капитализация их долей на Мосбирже. Фондового кризиса мы не наблюдаем. Индекс Мосбиржи около исторических максимумов. Поэтому не удивительно, что олигархи в России не стали беднее. Наверно было бы правильно сравнивать размер полученных олигархами дивидендов с размером ВВП и бюджета. Цифры в этом случае будут абсолютно другие.

Ряд оппозиционных политиков призывают к западным санкциям в отношении российских олигархов. Как не вспомнить поговорку: «что хорошо для Форда, то хорошо для Америки». А значит, что хорошо для «Лукойла», «Роснефти» или «Норильского Никеля», то хорошо для России. Дешевый популизм и разжигание социальной розни недопустимы. Времена, когда российские олигархи зарабатывали на дружбе с властью, прошли навсегда. Сейчас это рабочие места, налоги, дивиденды миноритариев. Удар по ним автоматом означает потери бюджета и кошельков рядовых россиян.

После краха коммунизма в большинстве бывших стран советского блока вся крупная промышленность была скуплена иностранцами. Страны Центральной и Восточной Европы фактически потеряли экономический суверенитет. Россия выбрала другой путь — своим бесплатно или с дисконтом, а не иностранцам за полную стоимость. Мне кажется, что Борис Николаевич Ельцин и Анатолий Борисович Чубайс по факту сделали не самый плохой выбор.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»