Бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Иркутской области в начале 2021 года

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая во время прямого эфира в группе регправительства в соцсети «ВКонтакте» заявила о том, что в первом квартале 2021 года в Приангарье начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.
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«В первом квартале нам обещают, что начнет поступать вакцина для вакцинации населения. Вакцинация планируется бесплатная. Зарегистрировано две вакцины в России, мы пока работаем с одной – с московской института Гамалеи. И ожидается еще одна вакцина, новосибирская, подготовленная «Вектором». Какая вакцина придет дальше, мы не знаем, но вакцинация точно будет», – сообщила Голенецкая.
На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 42 медработника. По словам замглавы минздрава, «они чувствуют себя неплохо». В ближайшее время еще 2 тысячи доз поступят в регион, их будут ставить врачам.