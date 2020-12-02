Бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Иркутской области в начале 2021 года

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая во время прямого эфира в группе регправительства в соцсети «ВКонтакте» заявила о том, что в первом квартале 2021 года в Приангарье начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.

«В первом квартале нам обещают, что начнет поступать вакцина для вакцинации населения. Вакцинация планируется бесплатная. Зарегистрировано две вакцины в России, мы пока работаем с одной – с московской института Гамалеи. И ожидается еще одна вакцина, новосибирская, подготовленная «Вектором». Какая вакцина придет дальше, мы не знаем, но вакцинация точно будет», – сообщила Голенецкая.

На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 42 медработника. По словам замглавы минздрава, «они чувствуют себя неплохо». В ближайшее время еще 2 тысячи доз поступят в регион, их будут ставить врачам.

В настоящее время в России официально зарегистрировано две вакцины от коронавируса – двухкомпонентный препарат «Спутник V», разработанный специалистами института имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» – однокомпонентная вакцина, которую придумал научный центр «Вектор». Оба препарата сейчас проходят третью фазу клинических испытаний – на людях, в том числе на тех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания.