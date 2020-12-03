«Фридом Финанс»: Одобрение вакцины поддерживает оптимизм

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 1 декабря американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,13%, до 3662 пунктов, Dow Jones прибавил 0,63%, NASDAQ вырос на 1,28%. Оптимизм был вызван возобновлением переговоров в отношении нового пакета фискальной поддержки экономики. Сектор коммуникаций стал лидером роста с результатом 1,96% благодаря повышению котировок Facebook, Alphabet и Netflix. Все сектора закрылись в плюсе, лишь промышленный потерял 0,17% из-за слабых данных индекса деловой активности в производственном секторе.

Индексный комитет S&P принял решение о включении акций Tesla (TSLA: +3%) в S&P 500 одним траншем вместо двух, как это предполагалось ранее.

BlackBerry (BB: +19,3%) заключила стратегическое партнерство с облачным подразделением Amazon для развития сервисной платформы для электрокаров.

Производитель чипов памяти Micron (MU: +4,7%) повысил прогнозы на квартал, закончившийся в ноябре, и указал на сильный спрос в разных сегментах.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. В фокусе внимания находится одобрение регулятором Великобритании вакцины от COVID-19, созданной Pfizer и BioNTech. Вакцинация в стране начнется 7 декабря. Однако такого развития событий многие ждали, поэтому большого ажиотажа на рынке оно не вызовет. Отметим, что заболеваемость COVID-19 в Соединенном Королевстве с начала ноября упала более чем вдвое и в целом эпидемиологическая ситуация в Европе продолжает постепенно улучшаться.

В США возобновились переговоры по фискальным стимулам, однако серьезные разногласия сохраняются и пока неясно, приведет ли активность законодателей к реальным результатам. Тем временем, Джозеф Байден сообщил о намерении провести тщательный анализ, прежде чем снимать торговые тарифы с китайских товаров. Отношения между США и Китаем остаются напряженными, так как администрация Трампа готовит новые санкции в отношении КНР.

Азиатские фондовые площадки закрылись почти без изменений. Японский Nikkei прибавил 0,05%, китайский CSI300 – 0,01%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,13%. Европейские индексы в небольшом минусе. EuroStoxx 50 теряет 0,2%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис поднимается до 0,92%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $47,5. Золото дорожает до $1820.

Ожидаем, что S&P 500 проведет сессию в диапазоне 3625-3675 пунктов.

Сегодня выйдут данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за ноябрь. Ожидается рост показателя на 410 тыс. против октябрьских 365 тыс. Эта публикация поможет инвесторам определиться с прогнозом официального отчета по рынку труда за ноябрь, который увидит свет в пятницу.

Сегодня результаты за третий квартал представит разработчик ПО для бизнеса Splunk (SPLK). Ожидается сокращение выручки на 2,1%, до $613 млн, что обусловлено сменой модели монетизации. Подписка на ПО приходит на смену лицензиям. Консенсус закладывает снижение скорректированной EPS с прошлогодних $0,58 до $0,09 при падении выручки от сегмента лицензий на 27% с параллельным повышением доходов от облачных услуг примерно на 84%, до $148 млн. Инвесторов будут интересовать комментарии менеджмента относительно недавних сделок M&A.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 62 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Состояния перекупленности и дивергенций по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует. Накануне индекс широкого рынка протестировал сопротивление в области 3665-3670 пунктов, где пролегает долгосрочная трендовая линия. Уверенного пробоя пока не произошло, но шансы на сохранение повышательного импульса сохраняются.