Реальные доходы россиян восстановятся только в 2022 году

В лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года, написала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре, поступившем в РБК.

Предпосылок для быстрого восстановления действительно нет, после небольшого отскока в 2021 году видится значительный риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года, предупреждает директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.

Прогноз Альфа-банка пессимистичнее, чем официальный прогноз Минэкономразвития, которое считает, что в 2020 году реальные доходы упадут на 3%, в 2021 году вырастут на те же 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. С 2014 по 2017 год они непрерывно сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. К концу третьего квартала 2020 года реальные располагаемые доходы были на 11% ниже, чем в 2013 году (последний год устойчивого роста доходов населения).