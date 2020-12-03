За прошедшие сутки в Бурятии умерли 10 человек с коронавирусом

На 3 декабря в республике суточный прирост составил 238 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 3 декабря выявлено 238 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 19 913.

Из 238 новых случаев COVID-19: 193 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 403 пациента, наблюдается 9 436 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 15 072 (+358) человека.

За последние сутки в регионе 10 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончался 456 человек.