Новости

За прошедшие сутки в Бурятии умерли 10 человек с коронавирусом

Читайте также:

Бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Иркутской области в начале 2021 года
2 декабря 2020
Экспресс-тесты на коронавирус начали делать в Иркутской области
2 декабря 2020


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2963)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании